BVB-Aufstellung gegen SC Freiburg fix: Lucien Favre setzt auf Götze als Alcácer-Ersatz

Verkehrte Fußball-Welt: Borussia Dortmund geht am Samstag (15.30 Uhr, hier im SPORTBUZZER-Liveticker) aufgrund der Tabellensituation nicht als eindeutiger Favorit in seine Auswärtspartie beim SC Freiburg. Die Breisgauer stehen mit 13 Punkten aus den ersten sechs Spielen auf Platz drei, der BVB indes kam bislang noch nicht so recht in Tritt und ist zum Auftakt des 7. Spieltags lediglich Achter.

Den BVB plagen zudem einige Personalsorgen. Torjäger Paco Alcácer klagt über Probleme an der Achillessehne und fällt daher aus, Nationalspieler Nico Schulz fehlt wegen einer hartnäckigen Fußverletzung. „Wir erwarten ein schweres Spiel. Freiburg hat gerade eine sehr starke Phase. Wir wollen alles dafür tun, mit drei Punkten in den Flieger zurück nach Dortmund zu steigen“, sagte Sportdirektor Michael Zorc am Samstag.