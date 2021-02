BVB-Aufstellung gegen Paderborn fix: Hummels fehlt Terzic im Pokal - Reus nur auf der Bank

Achtung Achtelfinale! Nach zuletzt drei Pokal-Knockouts in der Runde der letzten 16 Teams will sich Borussia Dortmund eine weitere Enttäuschung ersparen. "Es ist bekannt, dass es in diesem Wettbewerb oftmals kein Morgen gibt. Wenn man im Pokal patzt, gibt es keine Chance mehr, das zu korrigieren", warnte Edin Terzic vor dem Spiel gegen den SC Paderborn am Dienstag (20.45 Uhr, ARD und Sky). Der BVB-Coach sieht sein Team in der Bringschuld: "Es ist die gute Chance da, es besser zu machen." Anzeige

Dass der BVB die Aufgabe im Pokal gegen den Underdog durchaus ernst nimmt, zeigt die personelle Herangehensweise von Terzic. Denn schonen will der BVB-Trainer gegen Paderborn keineswegs und geht das Duell mit den Ostwestfalen mit nahezu voller Kapelle an. Kompensieren muss der 38-Jährige allerdings den Ausfall von Mats Hummels, der einem Bericht der Bild an Knieproblemen laboriert. Ersetzt wird der Abwehrchef durch Emre Can. Kapitän Marco Reus sitzt zunächst nur auf der Bank.

Aufstellung fix: So startet der BVB im Pokal gegen Paderborn Marwin Hitz ©

Neben Hummels muss Terzic wie schon in der Liga auf Stamm-Torhüter Roman Bürki verzichten. Der Schweizer wird dem BVB "in den kommenden zehn bis 14 Tagen nicht zur Verfügung stehen", wie der Verein am Montag mitteilte. Der 30-Jährige hatte sich nach Vereinsangaben in der vergangenen Woche während einer Trainingseinheit an der Schulter verletzt. Im Angriff stürmt einmal mehr Torjäger Erling Haaland von Beginn an, der in 20 Pflichtspielen dieser Saison bereits 21 Treffer erzielte. Im Pokal blieb er bislang aber noch ohne Ertrag.

Paderborn mit Respekt und Mut Paderborn-Trainer Steffen Baumgart hat seinen Profis indes Mut zugesprochen. "Wir brauchen einen sensationellen Tag, um die Überraschung zu schaffen. Aber wir fahren dahin, um sie zu schaffen", sagte der Fußball-Lehrer am Montag. Bei allem Respekt vor dem hohen Favoriten aus der Bundesliga überwiegt beim 49 Jahren alten Coach die Vorfreude: "Der DFB-Pokal ist für mich mit das Schönste, was du haben kannst. Wir wollen Spaß haben, und das sollte auch morgen zu sehen sein." Der SC-Trainer kann personell aus dem Vollen schöpfen. "Wer sich unsere Laufdaten gegen Hamburg angeschaut hat, der sieht, dass unsere Mannschaft topfit ist. Meine Jungs sind gut drauf.“