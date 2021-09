BVB-Aufstellung gegen Sporting Lissabon fix: Rose setzt auf Rückkehrer Reus - Moukoko auf der Bank

Beim 0:1 in Gladbach wurde offensichtlich, wie wichtig der in diesem Bundesliga-Spiel verletzungsbedingt fehlende Erling Haaland für Borussia Dortmund ist. Vor der Champions-League-Partie am Dienstagabend gegen Sporting Lissabon (21 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!) lauteten daher die entscheidenden Fragen: Würde der norwegische Goalgetter rechtzeitig fit werden? Und kehrt Kapitän Marco Reus, der mit getapetem Knie am Abschlusstraining teilnehmen konnte, in die Startelf zurück? Anzeige

Die Antworten auf diese Fragen sind gefallen: Reus kann nach seiner Verletzung wieder spielen, Erling Haaland steht wie erwartet nicht im Kader. Anders als in Gladbach wird der norwegische Torjäger diesmal jedoch nicht von Youngster Youssoufa Moukoko ersetzt. Für Moukoko rutscht Thorgan Hazard in die Startelf. U21-Nationalspieler Moukoko sitzt zunächst auf der Bank. Hier die komplette BVB-Aufstellung in der Übersicht!

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen Sporting Lissabon Gregor Kobel ©

Sechs Spiele, sechs Siege: BVB hat makellose Bilanz gegen portugiesische Klubs

Nach dem 2:1 vor zwei Wochen bei Besiktas Istanbul kann der BVB schon im zweiten Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon einen großen Schritt Richtung Achtelfinale tun. Schließlich leistete sich der zu Beginn als Gruppen-Mitfavorit gehandelte portugiesische Meister vor zwei Wochen daheim ein deutliches 1:5 gegen Ajax Amsterdam. Deshalb könnten die Dortmunder den Vorsprung zu Lissabon auf sechs Zähler ausbauen. Unterliegt Istanbul in Amsterdam, wäre auch ein weiterer Kontrahent des BVB vor den beiden Duellen mit den Niederländern erst einmal distanziert. "Es geht darum, die nächsten drei Punkte zu holen und ein klares Signal an die Gruppe zu senden", sagte Trainer Marco Rose. Und diesen wichtigen Schritt möchte der Coach mit folgender Aufstellung realisieren:

Sechs Spiele, sechs Siege. Die Heimbilanz der Borussia in Europapokal-Spielen gegen portugiesische Klubs ist makellos. Zudem gewannen die Dortmunder die beiden bisherigen Duelle mit Sporting Lissabon in der Champions-League-Gruppenphase 2016/17 2:1 und 1:0. Auch die Königsklassen-Bilanz der vergangenen Jahre spricht für den Revierklub. Bei den letzten acht Teilnahmen stand er sieben Mal in der K.o.-Runde. Dagegen überstand Sporting bei insgesamt neun Teilnahmen nur einmal (2008/2009) die Gruppenphase, ging dann aber im Achtelfinale mit 0:5 und 1:7 gegen den FC Bayern unter. Dennoch warnte Rose davor, den Gegner zu unterschätzen: "Sie haben gute Fußballer, eine klare Struktur im Spiel gegen und mit dem Ball und ein gutes Raumgefühl."