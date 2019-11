Aufstellungen fix: BVB-Star Sancho kehrt in Startelf zurück - Hertha-Trainer Klinsmann baut auf Kraft

Immerhin personell ist die Lage beim BVB gut. Nur Mittelfeldspieler Thomas Delaney fehlt langfristig, sonst kann Favre fast aus dem Vollen schöpfen. Die Angreifer Jacob Bruun Larsen und Paco Alcácer, die in Barcelona schon fehlten, sind auch gegen Hertha BSC nicht mit dabei. Auch Julian Weigl fehlt verletzt. Dagegen steht Jadon Sancho in der Startelf nach seiner Strafversetzung auf die Bank am Mittwoch. Zu groß ist die sportliche Bedeutung des 19 Jahre alten englischen Superstars.