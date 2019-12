BVB-Aufstellung fix: So ersetzt Lucien Favre den gesperrten Mats Hummels - Paco Alcacer wieder im Kader

Schafft Borussia Dortmund den zweiten Sieg in Folge und pirscht sich so wieder an die Spitzenplätze der Bundesliga heran? Diese Frage beantwortet sich am Samstag, wenn der BVB gegen Fortuna Düsseldorf antritt (hier im SPORTBUZZER-Liveticker). In der vergangenen Woche quälte sich der BVB bei Hertha BSC zu einem 2:1-Erfolg, fügten den Berlinern beim Debüt von Interimstrainer Jürgen Klinsmann dank einer guten Charakterleistung eine Niederlage zu.

Gegen Fortuna soll es für die Schwarz-Gelben auch vor heimischer Kulisse mit einem Sieg klappen. Allerdings muss Dortmund auf Abwehr-Routinier Mats Hummels verzichten, der gegen Hertha kurz vor der Halbzeit nach einem wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. Diese Aufstellung schickt BVB-Coach Favre gegen Düsseldorf ins Rennen!

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen Fortuna Düsseldorf Roman Bürki ©

Dreierkette ohne Hummels, Alcacer auf der Bank

Anders als beim Erfolg in Berlin kehrt Favre wieder zur taktischen Komfortzone zurück, die er nach dem Platzverweis gegen Hummels wieder suchte. Das 4-2-3-1-System mit vier Verteidigern und zwei Mittelfeldspielern vor der Abwehr hatte sich in der vergangenen Saison bewährt. Auf der rechten Außenverteidiger-Position rückt Lukas Piszczek in die Startelf, in der Mitte spielen Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou. Julian Weigl sitzt nach seiner Verletzung erst einmal auf der Bank.

Ein weiterer Rekonvaleszent ist Paco Alcácer. Der Spanier hatte sich im Spiel seiner Mannschaft gegen den SC Paderborn (3:3) eine Risswunde am Knie zugezogen und fehlte anschließend krankheitsbedingt. Obwohl Alcácer der einzige Mittelstürmer im BVB-Aufgebot ist, was den Klub im Winter wohl zur Verpflichtung eines neuen Angreifers bewegt, will Favre kein Risiko eingehen. Stattdessen startet in der Spitze erneute Thorgan Hazard.

So spielt Fortuna Düsseldorf gegen den BVB

Vor der Partie lenkte Düsseldorf-Coach Friedhelm Funkel die Aufmerksamkeit auf sich. Der Trainer-Oldie setzte sich vehement für seinen Kollegen Favre ein. Funkel kritisierte die Diskussion über den Schweizer. „Das geht mir viel zu schnell. Es ist nicht nachvollziehbar und teilweise unmenschlich, wie einige Medien ihn nach jedem Spiel angreifen. Man muss auch mal an den Menschen denken. Lucien Favre ist ein Top-Trainer", betonte der 65-Jährige.

Funkel lässt sich von den schwankenden Leistungen des selbsternannten Titelanwärters nicht blenden. „Wir haben eins der anspruchsvollsten Auswärtsspiele vor der Brust. Es gibt keinen guten Zeitpunkt, in Dortmund zu spielen“, sagte Funkel, der wegen der Ausfälle von Kaan Ayhan (Gelb-Sperre), Marcel Sobottka (Nasenbeinbruch) und Markus Suttner (Muskelfaserriss) sein Team auf mindestens drei Positionen verändern musste. Mit Ex-Bayern-Profi Diego Contento und Aymen Barkok rücken zwei Profis in den Kader, die in dieser Saison noch keinen Bundesliga-Einsatz hatten.

