BVB-Aufstellung fix: Malen gibt Startelf-Debüt – Hummels und Co. zurück im Kader

Weniger Leichtsinn, mehr Konstanz: Marco Rose will den Profis von Borussia Dortmund eine weitere Mentalitätsdebatte ersparen. Nach diversen Spielzeiten mit unerklärlichen Schwankungen und unnötigen Punktverlusten gerade gegen vermeintliche Außenseiter nahm der neue Coach das Team vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr, Sky) beim SC Freiburg in die Pflicht: "Auch nach Misserfolgen müssen wir mit Brust raus ins nächste Spiel gehen, weil wir gut sind. Aber nur gut sein reicht nicht. Du musst das gut sein jedes Wochenende auf den Platz bringen und es mit ldeen füllen. Wenn wir das schaffen, haben wir die Möglichkeit, ganz vorne mit dabei zu sein." Anzeige

Zu Roses Erleichterung entspannt sich die Personallage. Mit Mats Hummels, Emre Can, Julian Brandt, Raphael Guerreiro und Thomas Meunier stehen gleich fünf zuletzt schmerzlich vermisste Profis wieder zur Verfügung. "Wir haben ein paar Jungs, die kurz davor sind, wieder ein Option zu werden", sagte der 44-Jährige, der von den Rückkehrern aber nur Hummels, Can, Brandt und Guerreiro für das Aufgebot in Freiburg nominierte - Meunier fehlt damit weiter. Steht einer davon auch direkt in der Startelf? Der SPORTBUZZER zeigt die BVB-Aufstellung in der Galerie.

Aufstellung fix: So spielt der BVB in Freiburg Gregor Kobel ©