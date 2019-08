BVB bei Union Berlin: Aufstellungen fix - Favre bringt Brandt, Wiedersehen mit Subotic

Borussia Dortmund will den Druck auf den FC Bayern, der gegen den 1. FSV Mainz vorlegte, weiter erhöhen. Mit einem Sieg gegen Union Berlin (18.30 Uhr/hier im Liveticker) würde der BVB seinen perfekten Saisonstart ausbauen. Neun Punkte aus drei Spielen wären eine echte Ansage in Richtung München. Der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga ist beim Abendspiel in Berlin-Köpenick klarer Favorit. Union konnte in der Vorwoche mit dem 1:1 beim FC Augsburg den ersten Bundesligapunkt ergattern. Bei der 0:4-Heimpleite von Union gegen RB Leipzig am ersten Spieltag wurde aber deutlich: Spitzenmannschaften wie nun auch der BVB könnten eine Nummer zu groß sein.