BVB-Aufstellung gegen Union Berlin: Trainer Rose setzt auf Malen – Schulz fehlt, Hazard zurück im Kader

Acht Tage nach dem 4:3-Sieg in Leverkusen und dem Rückenwind aus der bislang erfolgreichen Woche will Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Union Berlin seine Position in der Tabellen-Spitzengruppe festigen. Sowohl der BVB als auch Union sind in der aktuellen Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Vor dem Aufeinandertreffen hat der Revierklub mit neun Zählern drei Punkte mehr als die Berliner auf dem Konto. Die Borussia ist favorisiert.

