BVB-Aufstellung gegen Bochum fix: Haaland zurück in der Startelf – Can ersetzt Witsel

Borussia Dortmund benötigt nach der Niederlage gegen den FC Bayern (2:3) am Samstag im Ruhr-Derby gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr, Sky) einen Sieg, um den Anschluss zum Tabellenführer zu halten. "Bochum ist gut drauf, sie haben sicher das Gefühl, das Momentum zu haben, uns schlagen zu können", sagte BVB-Trainer Marco Rose. Er darf aufgrund seiner Sperre ab einer halben Stunde vor der Partie bis nach dem Abpfiff nicht mit seiner Mannschaft in Kontakt treten. "Ich kann im und rund ums Spiel nicht eingreifen. Die Jungs vorzubereiten, sollte aber möglich sein", sagte Rose. Er will bereits im Vorfeld insbesondere seinen Assistenten um Co-Trainer Rene Maric die nötigen Anweisungen geben.

Seine Mannschaft stellt der Dortmunder Coach aber selbst zusammen. Verzichten muss er dabei ohnehin auf Manuel Akanji (Knie-OP), Giovanni Reyna (Aufbautraining) und Youssoufa Moukoko (Muskelfaserriss). Bis zuletzt war auch Angreifer Donyell Malen fraglich. Der Niederländer musste aufgrund eines Virusinfekts kürzer treten. Für einen Kaderplatz reichte es schließlich nicht. Ohnehin nutzte Rose das unbedeutende abschließende Gruppenspiel in der Champions League gegen Besiktas Istanbul (5:0) zur Rotation. Im Vergleich zum Königsklassen-Match rücken Erling Haaland für Malen und Emre Can für Axel Witsel zurück in die erste Elf.

BVB-Aufstellung fix: So spielt Dortmund gegen den VfL Bochum

Wie schon gegen Besiktas setzt Rose in der Defensive auf Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou. Auch Kapitän Marco Reus darf als Unterstützer von Stürmer Haaland von Beginn an ran. Nico Schulz und Thomas Meunier komplettieren die Viererkette. Julian Brandt und Thorgan Hazard sind zurück im Kader, sitzen zunächst aber nur auf der Bank. Raphael Guerreiro fehlt indes komplett. Abseits der Personallage ein gutes Omen für die Westfalen: In der Bundesliga kam es zuletzt am 13. März 2010 zum Derby zwischen Bochum und dem BVB. Damals setzten sich die Dortmunder 4:1 durch. Nach seiner Rückkehr in die Bundesliga und drei Siegen aus den jüngsten vier Spielen geht der VfL aber mit gesteigertem Selbstbewusstsein ins prestigeträchtige Duell.

Bochum-Trainer Reis: "Manchmal gewinnt auch David gegen Goliath" Der formstarke Aufsteiger VfL Bochum sieht sich im Ruhr-Derby indes nicht chancenlos. "Natürlich ist der BVB der Favorit, aber wir werden nicht in Ehrfurcht erstarren. Wir müssen uns nicht klein machen, manchmal gewinnt auch der David gegen den Goliath", sagte VfL-Trainer Thomas Reis am Donnerstag. In der Liga holte Bochum in den zurückliegenden vier Spielen drei Siege und sammelte dabei viel Selbstvertrauen. "Die Jungs wissen, was sie erwartet. Es ist ein Derby, auf das nicht nur die VfL-Fans heiß sind. Da ist keine Extramotivation notwendig", meinte Reis. Verzichten muss der VfL auf Danny Blum. Der Angreifer kann wegen muskulärer Probleme nicht mitwirken.