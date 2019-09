Aufstellung fix: So startet der BVB gegen Werder Bremen - Götze gibt Startelf-Debüt, Hummels fehlt

In der Woche war vor allem die Mentalitätsdebatte Thema beim BVB . Manager Michael Zorc zeigte Unverständnis über Diskussion rund um die Mannschaft . "Wir sind sehr früh in der Saison. Aber wenn ich die Berichterstattung verfolge, habe ich das Gefühl, wir sind am Ende der Saison, haben alle Ziele verfehlt und eine Scheiß-Saison gespielt", sagte Zorc. "Das ist verfrüht. Und diese ganze Stoßrichtung kann ich nicht ganz nachvollziehen."

Zorc will nichts mangelnder Mentalität beim BVB wissen

Zorc räumte ein, dass der BVB auswärts bisher nicht so überzeugt habe wie in den Heimspielen und beim 2:2 in Frankfurt nach der Führung nicht genug auf das 2:0 gedrängt habe. "Aber ich sehe uns nicht auf einem Abstiegsplatz", sagte er: "Und grundsätzlich sehe ich uns nicht so schlecht aufgestellt. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wo Sie die ganz großen Probleme bei uns sehen." Der Begriff "Mentalität" müsse laut Zorc "meistens herhalten, wenn es nicht läuft". Auf die Frage, ob es beim BVB ein Mentalitäts- oder ein Qualitäts-Problem gebe, antwortete der Manager: "Weder noch."