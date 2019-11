BVB-Aufstellung fix: So spielt Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg - Favre rotiert komplett

Eigentlich wären in dieser Saison alle Voraussetzungen für eine dominante Spielzeit von Borussia Dortmund gegeben: Der Kader ist auf dem Papier so stark wie nie, die meisten Stars sind fit und ganz nebenbei präsentiert sich Rivale FC Bayern so schwach wie lange nicht mehr. Doch während der BVB vor genau einem Jahr in neun Spielen noch starke 21 Punkte sammeln konnte, stehen die Schwarz-Gelben nach neun Spieltagen in dieser Saison gerade einmal bei 16 von maximal 27 Zählern.

Gegen Wolfsburg sollte also ein Dreier her, um die Titelchancen früh in der Saison nicht zu gefährden. Im Spitzenspiel wirft Trainer Lucien Favre die Rotationsmaschine an - und seine Startelf durcheinander. Torwart Roman Bürki ist nach überstandener Grippe immerhin wieder dabei, sitzt aber nur auf der Bank. Mit Mats Hummels und Marco Reus waren zwei Stars zuletzt fraglich, stehen aber kurzfristig dorch zur Verfügung. In der Offensive überrascht Favre allerdings komplett.

Das ist die BVB-Aufstellung gegen Wolfsburg

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen den VfL Wolfsburg Marwin Hitz ©

In der Viererkette ersetzt Hummels Zagadou. Der Ex-Nationalspieler hat seinen Magen-Darm-Effekt auskuriert. Links hinten spielt Guerreiro für Schulz. Witsel sitzt ebenso auf der Bank wie Delaney. Für den Belgier beginnt Mahmoud Dahoud in der Mittelfeldzentrale. Ebenfalls nur auf der Bank sitzt Jadon Sancho. Marco Reus kehrt an seiner Stelle im Vergleich zum Pokal-Spiel in die erste Elf zurück. Achraf Hakimi rückt für Jacob Bruun Larsen in die Startelf. Insgesamt hat Favre kräftig umgebaut und nach dem Sieg gegen Gladbach am Mittwoch gleich fünf Neue in die Aufstellung gebracht.

Dementsprechend angespannt ist die Lage inzwischen beim ambitionierten Bundesligisten. Trainer Lucien Favre ist längst nicht mehr unumstritten, die Ergebnisse der letzten Wochen tun ihr Übriges. Vier Unentschieden in den letzten fünf Bundesliga-Spielen sind schlicht zu wenig für die Ansprüche des BVB. Immerhin dürften die Dortmunder mit dem 2:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach wieder Selbstvertrauen gefasst haben.

