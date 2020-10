BVB-Aufstellung gegen Zenit fix: Favre setzt auf Bürki im Tor - Reus und Reyna in der Startelf

Borussia Dortmund steht bereits im zweiten Gruppenspiel der Champions League unter Druck. Nach dem 1:3 vor einer Woche bei Lazio Rom darf sich der deutsche Vizemeister im Heimspiel am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr es sehen!) gegen Zenit St. Petersburg keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben. Das gilt jedoch auch für die Gäste aus Russland, die zum Vorrunden-Auftakt dem FC Brügge mit 1:2 unterlagen. Der BVB schöpft Mut aus dem 3:0 über den FC Schalke 04 im prestigeträchtigen Revierderby am Samstag. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hofft auf einen ähnlich engagierten Auftritt der Borussia: "Wir müssen gierig bleiben. Ein Spiel wird uns nicht helfen."

Wie schon im Spiel gegen Schalke lässt Favre wieder mit einer Viererkette spielen, die der BVB eigentlich im Februar durch eine Dreierkette ersetzt hatte. Nach Einschätzung von Sportdirektor Michael Zorc hatten die im Revierderby erkennbaren Fortschritte im Forechecking jedoch weniger mit dieser Umstellung als vielmehr mit der Einstellung der Profis zu tun. Mit ähnlichem Eifer und ähnlicher Taktik sollen auch die Russen von Beginn an unter Druck gesetzt und der Sieg erzwungen werden. Favre setzt dabei auf frische Kräfte. So sind die gegen Schalke erst kurz vor dem Ende eingewechselten Marco Reus (77. Minute) und Axel Witsel (71.) zurück in der Startelf. Zudem spielt erst zum zweiten Mal Gio Reyna mit Reus zusammen von Beginn an.

BVB-Aufstellung fix: So startet Borussia Dortmund gegen Zenit St. Petersburg Roman Bürki ©

Keine weitere Rotation gibt es dagegen auf der Torhüterposition. Nach der heiß diskutierten Maßnahme von Favre, den eigentlichen Stammkeeper Roman Bürki kurzzeitig durch Marwin Hitz zu ersetzen, ist nun Bürki wieder erste Wahl. "Roman ist nicht mehr verletzt, und er ist nicht mehr krank", antwortete Favre auf Fragen nach dem zuletzt in den Medien diskutierten Thema. Verzichten muss der BVB erneut auf Nationalspieler Emre Can, der sich nach einem positiven Corona-Test in häuslicher Quarantäne befindet, aufgrund einer Sperre aber ohnehin nicht zum Einsatz gekommen wäre. Ansonsten fehlen nur die Langzeitverletzten Marcel Schmelzer und Dan-Axel Zagadou.