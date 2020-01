Bundesliga kompakt: Erling Haaland mit Dreierpack-Debüt beim BVB - 1. FC Köln siegt weiter

Erling Haaland hat ein Traum-Debüt bei Borussia Dortmund gefeiert. Das in der Winterpause für 20 Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtete Top-Talent war beim 5:3 (0:1) des BVB beim FC Augsburg maßgeblich daran beteiligt, dass der deutsche Vizemeister eine eigentlich schon verloren geglaubte Partie noch zu seinen Gunsten drehte. 1:3 lagen die Dortmunder zurück, als Haaland in der 56. Minuten eingewechselt wurde. Drei Minuten später traf der Norweger zum 2:3. Dann glich Jadon Sancho aus (61.). Das 4:3 und 5:3 besorgte Haaland dann wieder selbst (72. und 79.). Vor Haalands Debüt war für den BVB wenig nach Plan verlaufen. Einen Doppelpack von Florian Niederlechner (34. und 55.) und einem Weitschuss von Marco Richter (46.) konnte man einzig durch Julian Brandt kontern (49.).

Werder Bremen hat zum Rückrundenstart das lang ersehnte Erfolgserlebnis gefeiert. Die Hanseaten, die in der Hinrunde weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben und in den Tabellenkeller gestürzt waren, gewannen das Duell beim direkten Rivalen Fortuna Düsseldorf 1:0 (0.0). Das von Werder umjubelte Siegtor kam allerdings kurios zu Stande. Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier, der den verletzten Stammtorhüter Zack Steffen ersetzte, lenkte den Ball bei seinem Bundesliga-Debüt unglücklich ins eigene Netz (67.). In der Nachspielzeit sah Werder-Abwehrspieler Niklas Moisander die Gelb-Rote-Karte (90.+6). Zudem musste Zugang Kevin Vogt nach einem üblen Zusammenprall vom Platz getragen werden.

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 3:1 (2:0)

Dank Jhon Cordoba hat der 1. FC Köln den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller gemacht. Der Kolumbianer erzielte beim 3:1 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg einen Doppelpack (23. und 45.+2) und sorgte dafür, dass der Aufsteiger ähnlich schwungvoll in die zweite Saisonhälfte startete, wie er die Hinrunde beendete. So war es der vierte Kölner Sieg in Folge. Unter dem neuen Trainer Markus Gisdol holten die Rheinländer, für die am Samstag zudem Jonas Hector traf (62.), bisher 13 von 21 möglichen Punkten. Ganz anders sieht die Bilanz bei den zunächst gut in die Saison gestarteten Wolfsburgern aus. Die ambitionierten Niedersachsen gewannen nur eine ihrer vergangenen sechs Partien und hängen im Mittelfeld des Klassements fest. In Köln gelang Renato Steffen der einzige VfL-Treffer (66.).