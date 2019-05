Neues Verletzungs-Pech: Diese BVB-Stars fallen gegen Fortuna Düsseldorf aus

Es könnte bereits die letzte Chance von Borussia Dortmund im Titelkampf um die Deutsche Meisterschaft sein: Der BVB muss am Samstag (15.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen und gleichzeitig auf einen Patzer des FC Bayern München im parallel stattfindenden Spiel gegen RB Leipzig hoffen, um auch noch am letzten Spieltag in der kommenden Woche eine realistische Chance auf den Titel zu haben. Trotz des Vier-Punkte-Rückstands auf den FC Bayern hat der Tabellenzweite der Bundesliga die Hoffnung auf ein Happy End noch nicht aufgegeben. Doch das Heimspiel gegen die Fortuna könnte zu einem echten Kraftakt werden: Gleich mehrere BVB-Stars fallen aus!

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

Anzeige

Bericht: Jetzt auch noch Bürki und Diallo beim BVB verletzt

Neben den beiden gesperrten Leistungsträgern Marco Reus und Marius Wolf sowie Achraf Hakimi (Mittelfußbruch) fallen laut einem Bericht der Bild auch Torwart Roman Bürki und Abwehrspieler Abdou Diallo aus. Der BVB-Keeper laboriere demnach an Oberschenkelproblemen und konnte nicht am Abschlusstraining vor dem Heimspiel teilnehmen. Für ihn könnte sein schweizer Landsmann Marwin Hitz seinen zweiten Liga-Einsatz absolvieren. Der verletzungsbedingte Ausfall von Diallo zeichnete sich dagegen bereits ab. Der Franzose konnte die komplette Woche nicht trainieren. Und möglicherweise könnte ausgerechnet auch noch Jadon Sancho fehlen. Der angeschlagene englische Nationalspieler musste in der ersten Wochenhälfte pausieren und absolvierte auch am Donnerstag nur eine leichte Einheit.

Dagegen steht der lange vermisste Lukasz Piszczek vor einem Comeback. Der polnische Rechtsverteidiger ist laut BVB-Trainer Lucien Favre nun „wahrscheinlich mehr bereit“ als beim deprimierenden 0:5 am 6. April in München, wo er nach langer Auszeit „vielleicht zu früh“ zum Einsatz gekommen sei.

Vor dem spannendsten Titel-Showdown der vergangenen Jahre bemühen sich alle Dortmunder demonstrativ um eine positive Sicht der Dinge. Das soll helfen, die Enttäuschung über das 2:2 am vergangenen Wochenende in Bremen zu vertreiben, als der BVB nach starker erster Halbzeit die 2:0-Führung noch leichtfertig aus der Hand gab und weiter Boden auf die Bayern verlor. „Manchmal ist die Wahrnehmung zu negativ. Sie korreliert nicht unbedingt mit der wirklichen Situation“, sagte Zorc mit Bezug auf die bisherige Punktausbeute. Siege über Düsseldorf und in Mönchengladbach würden der Borussia immerhin die drittbeste Bilanz der Vereinshistorie bescheren.

Das sind die Vertragslaufzeiten der BVB-Stars Reus, Sancho, Witsel & Co. - Das sind die Vertragslaufzeiten der BVB-Stars! ©

ANZEIGE: 50% auf Fußballtasche mit Bodenfach! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.