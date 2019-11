BVB-Star Witsel lobt Favre vor Duell mit dem FC Bayern: "Richtiger Trainer, um Titel zu gewinnen"

In der Diskussion um die Zukunft von Lucien Favre bei Borussia Dortmund hat Mittelfeldspieler Axel Witsel seinem Trainer den Rücken gestärkt. "Er ist ein ausgezeichneter Coach. Wir haben den richtigen Trainer und die richtige Mannschaft, um Titel zu gewinnen", sagte der 30 Jahre alte Belgier in einem Interview der SportBild.

Witsel über die Mannschaft: "Potenzial noch nicht ausgeschöpft"

Der Belgier betonte aber auch, dass die Mannschaft die Überzeugung, die jeder in sich trage, auch in den Auftritten zeigen müsse. " Ich glaube, dass wir unser volles Potenzial bislang noch nicht ausgeschöpft haben ", äußerte er sich selbstkritisch. " Wir sollten jetzt umso mehr versuchen zu beweisen, dass Lucien Favre auch im zweiten Jahr erfolgreich arbeiten kann ", ergänzte der belgische Nationalspieler.

Seiner Meinung nach ist der BVB auch auf einem guten Weg an das erfolgreiche erste Jahr unter Lucien Favre anzuknüpfen. "Wir sind in diesen verrückten Wochen mit sieben Spielen in 21 Tagen von Platz acht auf zwei geklettert und im DFB-Pokal eine Runde weiter, die Richtung stimmt also wieder."