Kurioser Unfall: So lange fehlt Mittelfeld-Star Axel Witsel dem BVB

Wie der BVB am Montag mitteilte, wurde der Mittelfeldspieler in der Mund- und Gesichts-Chirurgie des Dortmunder Klinikzentrums Nord operiert. „Witsel befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung und konnte das Krankenhaus verlassen“, hieß es in der Vereinserklärung. Zuletzt hatte der Belgier für den BVB noch beim 5:0-Heimerfolg gegen Fortuna Düsseldorf in der Startelf gestanden.