Bericht über neue Details: BVB-Star Axel Witsel musste nach Unfall auf die Intensivstation

Laut Bild war Witsel von einem Abendessen mit Teamkollegen in sein Haus zurückgekehrt, als das Unglück geschah. Witsel habe sich an der Treppe an ein Schutzgitter für seine beiden Töchter gelehnt, in der Erwartung, dies sei verriegelt. Das war nicht der Fall. Witsel stürzte und musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ein zertrümmertes Nasenbein diagnostiziert, außerdem zog sich Witsel Verletzungen im Gesicht zu.