Axel Witsel verletzt: BVB muss vorerst auf Mittelfeld-Leader verzichten

Borussia Dortmund muss vorerst auf Mittelfeld-Führungsspieler Axel Witsel verzichten. Das gab der BVB am Freitag vor dem dritten Bundesliga-Spieltag bekannt. Der Belgier hat sich demnach einen Faserriss im Adduktorenbereich zugezogen und fällt am Samstagabend beim Spiel gegen Union Berlin (18.30 Uhr/ SPORT BUZZER-Ticker) auf jeden Fall aus.

Witsel kam in dieser Saison in jeder Minute zum Einsatz

Unklar ist auch, wie BVB-Trainer Lucien Favre seinen wichtigen Umschaltspieler ersetzen wird. Witsel gehört seit seinem Wechsel zum BVB im Sommer 2018 zu den Schlüsselspielern der Dortmunder, kam in dieser Saison bisher in jeder Minute zum Einsatz. Möglich ist, dass Thomas Delaney gegen Union an der Seite von Julian Weigl spielt, der den Dänen im Sommer in der Startformation ersetzt hatte.