Aufstellung fix: So startet der BVB im Champions-League-Kracher gegen FC Barcelona

Mit viel Rückenwind kann der BVB in den Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona (Anpfiff 21 Uhr, verfolgt das Spiel im SPORT BUZZER-Liveticker ) gehen. Zuletzt schossen die Dortmunder Bayer Leverkusen mit 4:0 aus dem Signal-Iduna-Park. Beste Voraussetzungen also, um auch gegen den spanischen Meister etwas Zählbares zu holen. Zumal Top-Star Lionel Messi beim FC Barcelona nur auf der Bank sitzt. Auf diese Spieler setzt BVB-Trainer Lucien Favre gegen das Starensemblé der Katalanen.

Erstes Duell der beiden Teams seit 20 Jahren

Beide Teams waren zuletzt zwar Dauergäste in der Königsklasse, treffen aber zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder aufeinander. Überhaupt gab es bisher nur zwei Duelle. In den beiden Endspielen um den UEFA-Supercup 2017 setzte sich Barcelona durch. Das Hinspiel am 8. Januar 1998 gewannen die Katalanen daheim mit 2:0. Im Rückspiel am 11. März kam der BVB nicht über ein 1:1 hinaus.