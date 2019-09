Der überragende Mann machte Borussia Dortmund nach dem 0:0 gegen den FC Barcelona das wohl größtmögliche Kompliment. Barcelonas deutscher Torwart Marc-André ter Stegen, in den vergangenen Tagen wegen seines Streits mit seinem DFB-Konkurrenten Manuel Neuer in den Schlagzeilen , sprach von einem "schweren Spiel" für die Gäste aus Katalonien und erklärte bei Sky: "Es geht in Ordnung, wie es heute gelaufen ist." Der große FCB, spanischer Meister und gespickt mit Superstars, musste mit diesem Remis gegen den BVB hochzufrieden sein.

Hummels überragt in der BVB-Abwehr - Reus zerknirscht: "Elfmeter schlecht geschossen"

Den die Dortmunder waren im Hexenkessel Signal Iduna Park die deutlich bessere und engagiertere Mannschaft. Vor allem die Abwehr mit dem ganz starken Mats Hummels ( SPORT BUZZER-Note 1) zeigte endlich die defensive Solidität, die man in der Bundesliga bislang vermissen ließ. Der Ex-Nationalspieler ließ gegen die Weltklasse-Stürmer des FC Barcelona (Suarez, Griezmann und später Messi) aufblitzen, warum der BVB ihn nach drei Jahren vom FC Bayern zurückgeholt hat und manche ihn gern wieder in der Nationalelf sehen würden .

Hummels trotz BVB-Remis gegen Barcelona unzufrieden: "Haben uns ganz hohe Ziele gesetzt"

Lob hatten sowohl Hummels als auch Reus für ter Stegen über, der alles hielt, was es zu halten gab und von spanischen Zeitungen anschließend ehrfürchtig als "el muro" bezeichnet wurde. Der 27-Jährige (vier von sechs CL-Elfmetern gehalten) nahm das locker und bescheiden hin. "Ich versuche eigentlich immer, auf meinem besten Stand zu sein. Wenn es gelingt, der Mannschaft zu helfen - umso besser." Seinen Kumpel Reus wolle er nun "erstmal in Ruhe lassen", erklärte ter Stegen, der seine Ansprüche auf den Stammplatz im DFB-Tor eindrucksvoll untermauerte. "*So ist Fußball, man kommt sich halt immer wieder in die Quere. Für mich war es gut, für ihn heute halt nicht...."*