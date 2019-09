BVB in Noten: Die Einzelkritik zum 4:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen

Gegen den Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen gingen die Dortmunder durch ein Tor von Paco Alcácer in Führung. Der Spanier traf nach Vorarbeit von Achraf Hakimi in der 28. Minute. Kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit sorgte BVB-Kapitän Marco Reus für die Vorentscheidung. Der deutsche Nationalspieler stellte in der 50. Minute auf 2:0 - Top-Talent Jadon Sancho hatte die Vorarbeit geleistet. Raphael Guerreiro und Marco Reus schraubten das Ergebnis kurz vor Schluss noch in die Höhe.