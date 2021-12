Von Gladbach bis BVB: Diese Rivalen konnten den FC Bayern ärgern

Ein Kennzeichen eines Klassikers im Fußball ist, dass er die Jahre überdauert. Das Nennen der Namen reicht, um Erwartung auszulösen. Wie am Samstag, wenn der FC Bayern München als Tabellenführer zu Borussia Dortmund reist (18.30 Uhr, Sky). Spätestens seit den 90ern, als der BVB mit den Titeln 1995 und 1996 dem Rekordmeister erstmals längerfristig gefährlich wurde, hat dieses Duell enorme Tradition. In der Gesamtbilanz aber haben die Münchener deutlich die Nase vorn: In 128 Partien gingen 65 Siege an die Bayern, 33 an die Dortmunder, hinzu kommen 30 Unentschieden.