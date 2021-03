BVB bestätigt: Reyna, Guerreiro und Sancho fehlen im Bundesliga-Knaller beim FC Bayern

Borussia Dortmund geht personell geschwächt ins Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky). Wie der BVB am Freitag via Twitter mitteilte, fehlen Jadon Sancho, Raphael Guerreiro und Giovanni Reyna in der Partie beim deutschen Rekordmeister. Parallel postete der Verein Bilder von der Abreise der Mannschaft gen München am Flughafen. Anzeige

Zu den Gründen für das Fehlen der drei Spieler äußerten sich die Dortmunder zunächst nicht näher. Allerdings war bereits bekannt, dass sich Sancho und Guerreiro beim 1:0-Erfolg im DFB-Pokal-Viertelfinale am vergangenen Dienstag bei Borussia Mönchengladbach Muskelverletzungen zugezogen hatten, die möglicherweise eine Pause erforderlich machen würden. "Bei beiden müssen wir noch abwarten und weitere Untersuchungen machen. Es könnte für beide eng werden", hatte BVB-Coach Edin Terzic am Donnerstag gesagt. Der 20 Jahre alte Engländer Sancho hatte in Mönchengladbach gar den Sieg bringenden Treffer erzielt.