Nach Wirbel im Topspiel: Michael Rummenigge wünscht sich Ex-Profis als Videoassistenten

"Das Spiel wurde überschattet von einer auch für mich desolaten Schiedsrichterleistung", sagt Kolumnist Michael Rummenigge in der SPORTBUZZER-Schalte. Als Folge der Elfmeter-Entscheidung beim Handspiel von Mats Hummels regt Rummenigge eine Neuerung beim VAR an: "Ich frage mich manchmal, wer da im Keller in Köln eigentlich sitzt. Eigentlich müssten dort Leute sitzen, die auf dem Niveau gespielt haben, um dort wie in diesem Fall sagen zu können, dass es aus der Situation heraus geschuldet ist." Das gesamte Interview gibt es hier im Video.