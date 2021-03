Bericht: BVB befördert nach Moukoko und Co. mit Collins das nächste Top-Talent

Nnamdi Collins zählt bei Borussia Dortmund zu den größten Talenten im Nachwuchsbereich. Der 17-Jährige steht aktuell bereits im Kader der U19, könnte aber noch in der U17 spielen. Wie die Bild berichtet, folgt die nächste Beförderung des Innenverteidigers im kommenden Sommer: Collins steige demnach wie zuletzt auch Youssoufa Moukoko in den Profi-Kader auf. Er soll neben Einheiten unter dem neuen Coach Marco Rose aber auch weiterhin Spiele in der U19-Bundesliga absolvieren.

Der BVB stattete den Verteidiger im Mai vergangenen Jahres mit einem Vertrag bis 2023 aus. BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken bezeichnete ihn als „herausragendes Talent“. Sportdirektor Michael Zorc sagte über den im Jahr 2004 geborenen Abwehrspieler: "Wir wollen Nnamdi Schritt für Schritt an den Profibereich heranführen und ihm Zeit geben, sich zu entwickeln." Und dieser persönliche Aufstieg steht wohl im kommenden Sommer an. Im Vorjahr durfte Collins schon als 16-Jähriger im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz mit dabei sein.