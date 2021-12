BVB im Torrausch: Dortmund verabschiedet sich mit Sieg gegen Besiktas aus der Champions League

Borussia Dortmund hat sich mit einem Sieg aus der Champions League verabschiedet. Der BVB, der schon vor dem Anpfiff keine Chance auf das Erreichen des Achtelfinales mehr hatte und als Dritter der Gruppe C feststand, kam zum Vorrundenabschluss zu einem 5:0 (2:0) gegen Besiktas Istanbul. Für den DFB-Pokalsieger geht es im kommenden Jahr nun in der Europa League weiter. Auf wen die Dortmunder dort zum Auftakt der K.o.-Runde treffen werden, entscheidet sich bei der Auslosung am kommenden Montag. Für die Tore gegen Besiktas, das ohne einen einzigen Punktgewinn ausschied, sorgten Donyell Malen (29.), Marco Reus (45.+2/Foulelfmeter und 53.) und Erling Haaland (68. und 81.). Istanbul musste nach einer Roten Karte für Welinton (43.) lange in Unterzahl auskommen.

