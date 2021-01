BVB-Schock bestätigt: Axel Witsel erleidet Achillessehnenriss und fällt monatelang aus

Die schlimme Befürchtung ist eingetroffen: Axel Witsel wird Borussia Dortmund wegen eines Achillessehnenrisses lange fehlen. Das bestätigte der BVB am Sonntag nach einer weiteren Untersuchung des belgischen Mittelfeldspielers im Dortmunder Klinikum Westfalen. "Der BVB wird in den kommenden Monaten auf Axel Witsel verzichten müssen. Der belgische Nationalspieler hatte sich bei den Sachsen ohne Fremdeinwirkung die Achillessehne gerissen", teilte der amtierende Vizemeister via Twitter mit.

