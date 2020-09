BVB bestätigt: Top-Talent Bynoe-Gittens kommt von ManCity – Zorc lobt Scouting-Abteilung

BVB-Sportdirektor Michael Zorc machte die Verpflichtung des Youngsters am Mittag offiziell - und lobte die vereinseigenen Scouts. "Jamie Bynoe-Gittens ist mittlerweile bei uns und wir freuen uns, dass er sich unserer Nachwuchsabteilung angeschlossen hat", wurde Zorc von der Borussia zitiert. "Er wird vorerst in der U19 spielen. Unsere Scoutingabteilung hat da einen hervorragenden Job gemacht."

Bellingham, Sancho, Reyna, Haaland und Co.: Darum spielen so viele Top-Talente für den BVB

Bynoe-Gittens könnte in die Fußstapfen seines Landsmanns treten: Der BVB hatte im Sommer 2017 den damals 17 Jahre alten Sancho für 7,8 Millionen Euro aus der U18von Manchester City .Beim BVB reifte der Rechtsaußen zu einem der wertvollsten Spieler Europas (Marktwert laut transfermarkt.de bei 117 Millionen Euro). Bynoe-Gittens spielt aktuell ebenfalls in der Jugend des Klubs von Trainer Pep Guardiola - und ist ebenfalls ein schneller Flügelstürmer. Allerdings ist der Junioren-Nationalspieler auf dem linken Offensiv-Flügel beheimatet. Für Dortmund wird er zum Schnäppchen: Weil er im Gegensatz zu Sancho damals noch über keinen Profi-Vertrag bei City verfügte, kommt er ablösefrei nach Dortmund - der BVB muss lediglich eine Ausbildungsentschädigung in unbekannter Höhe zahlen.

Bynoe-Gittens will wie BVB-Star Jadon Sancho sein

Die Vergleiche mit dem Dortmunder Top-Spieler Sancho liegen also auf der Hand - und diese sieht Bynoe-Gittens auch selbst: "Als Sancho bei Manchester City gespielt hat, hat er bei der U18 geglänzt, in jedem Spiel getroffen. Also ja, in gewisser Weise will ich wie er sein", sagte der Youngster erst kürzlich gegenüber dem Portal The Secret Scout.