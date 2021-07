BVB bestätigt Einigung mit Manchester United über Sancho-Transfer – 85 Millionen Euro Ablöse

Nur noch letzte Details, dann ist der Transfer perfekt: Wie Borussia Dortmund am Donnerstagvormittag per Ad-Hoc-Mitteilung bekanntgab, hat man sich mit Manchester United über einen Transfer von Jadon Sancho geeinigt. Laut der Börsenmitteilung der BVB-AG sind nur noch Vertragsdetails zu klären. Zudem müsse Sancho den Medizincheck beim Klub aus der Premier League bestehen. Dem Tabellen-Dritten der vergangenen Bundesliga-Saison winkt indes eine hohe Entschädigung: 85 Millionen Euro muss United laut der Mitteilung als fixe Ablöse nach Dortmund überweisen.

Dass der Wechsel von Sancho zu Manchester United festgezurrt wird, hatte sich in der Vergangenheit angedeutet. Seit über einem Jahr wird dem englischen Top-Klub Interesse am Außenspieler der Westfalen nachgesagt. Bereits im vergangenen Transfer-Sommer hielten sich die Spekulationen über einen bevorstehenden Sancho-Wechsel hartnäckig, eine Einigung blieb jedoch aus. Dass neue Bewegung in die Verhandlungen kommt, war durch Aussagen von Dortmund-Manager Michael Zorc angedeutet worden. Der 58-Jährige hatte zuletzt von einem "Gentlemen's Agreement" gesprochen, das Sancho einen Wechsel ermöglichen soll, wenn die Rahmenbedingungen passen – so ist es nun gekommen.