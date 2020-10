BVB bestätigt: Emre Can positiv auf Corona getestet - Derby-Austragung wohl nicht gefährdet

Corona-Fall bei Borussia Dortmund: Emre Can hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der BVB bestätigte am Freitagabend in einer Vereinsmitteilung einen positiven Corona-Test des deutschen Nationalspielers. Can befinde sich derzeit in häuslicher Isolation. Der 26-Jährige, der nach BVB-Angaben symptomfrei ist, fällt damit für das Revierderby gegen den Rivalen Schalke 04 am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) aus.

Einer Austragung des Spiels gegen Schalke im Signal-Iduna-Park stehe laut der Dortmunder Mitteilung nichts im Wege. Alle weiteren Testergebnisse von Spielern und Staff hätten am Freitag ein negatives Resultat ergeben. So sei nach einem intensiven Austausch mit dem Dortmunder Gesundheitsamt am Freitag nach Bekanntwerden des positiven Can-Tests nur die letzte Trainingseinheit vor dem Derby von 17 Uhr auf 18.30 Uhr verschoben worden.