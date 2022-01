Bericht: BVB bestätigt Transfer – Dortmund verpflichtet 16 Jahre altes Talent von Sampdoria Genua

Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor dem ersten Transfer in der laufenden Winter-Wechselperiode. Wie Sport1 berichtet, hat BVB-Sportdirektor Michael Zorc bereits die Verpflichtung des 16 Jahre alten Filippo Calixte Mane von Sampdoria Genua bestätigt. Dieser soll demnach zunächst in der U19 der Borussia zum Einsatz kommen und sich auf lange Sicht für den Profi-Kader empfehlen. Seinen Vertrag unterschreibt er dem Bericht zufolge in der kommenden Woche. Weitere Vertragsmodalitäten blieben zunächst offen.

