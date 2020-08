BVB bestätigt Verletzung: Zagadou fällt für den Rest des Trainingslagers aus

Noch bis zum Beginn der kommenden Woche bereitet sich Borussia Dortmund im Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) auf die anstehende Saison 2020/21 vor. Bis auf weiteres verzichten muss Trainer Lucien Favre nun allerdings auf Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou. Der Franzose fällt für die restlichen Einheiten aus. Das gab der BVB am Freitagvormittag bekannt.

Der 21-Jährige habe Knieprobleme, hieß es weiter. Wie lange er konkret nicht mittrainieren kann, ließ der Klub zunächst offen. Zagadou hatte seit dem Re-Start der Bundesliga nur die letzten beiden Saisonspiele als Joker bestritten; zuvor hatte er mit einem Außenbandanriss im Knie gefehlt. Die Trainingseinheiten am Freitag verpasst auch Stürmerstar Erling Haaland, der Norweger habe allerdings lediglich Halsschmerzen.

Am Sonntag steht für die Dortmunder ein Testspiel gegen Austria Wien auf dem Plan - es wäre ein Wiedersehen mit dem früheren BVB-Trainer Peter Stöger. Ob die Partie in Altach wirklich stattfindet, ist allerdings noch unklar, denn bei Austria gibt es zwei positive Coronavirus-Fälle. Das erste Spiel der Vorbereitung hatten die Dortmunder am Mittwoch mit 6:0 gegen den SC Altach gewonnen. Zagadou kam über die zweiten 45 Minuten zum Einsatz.