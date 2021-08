BVB veröffentlicht Bilanz: Watzke über Verluste, Transfers - und die Bedeutung des Impfens

"Mit der Transferpoltitik haben wir zusätzliche Liquidität für die nächsten Jahre geschaffen", sagte der Chef des börsennotierten Klubs und fügte mit Blick auf die Pandemie hinzu: "Diesen Liquiditätspuffer brauchen wir aber auch, da wir alle in letzter Konsequenz nicht wissen, wie es weitergeht." Bei einem Geisterspiel fehlen dem Klub vier Millionen Euro an Zuschauereinnahmen. Auch wenn die Fans nun zumindest in begrenzter Zahl ins Stadion zurückkehren können, "fehlt immer noch etwas", sagte Watzke und appellierte an die Impf-Bereitschaft der Anhänger, um das Zuschauerkontingent perspektivisch möglicherweise erhöhen zu können.