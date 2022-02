BVB-Aufstellung gegen Augsburg fix: Trainer Marco Rose wechselt auf drei Positionen

Der Schmerz sitzt tief: Nach dem Ausscheiden aus der Europa League gegen die Glasgow Rangers hat Borussia Dortmund nur noch Außenseiterchancen auf einen Titel in dieser Saison. Lediglich in der Bundesliga tritt der BVB noch an – und will am Sonntag mit einem Sieg in Augsburg (17.30 Uhr, DAZN) die Restchancen auf die Meisterschaft wahren. Vor dem abschließenden Spiel des 24. Spieltags liegt das Team von Trainer Marco Rose wieder neun Punkte hinter dem FC Bayern. Mit einem Erfolg bei den Fuggerstädtern soll der Abstand wieder auf sechs Punkte verkürzt werden. "In der Bundesliga ist noch gar nichts entschieden. Es ist unser Anspruch, immer am Limit zu sein", sagte Rose.

