BVB-Aufstellung gegen Köln fix: Startelf-Comeback von Haaland – Hummels zurück im Kader

Borussia Dortmund hofft im Endspurt der Saison auf die Treffsicherheit von Erling Haaland. Der Torjäger soll nach überstandener Verletzung Schritt für Schritt an seine Top-Form herangeführt werden. "Er hat 30 und 35 Minuten gespielt, es wird besser und besser", sagte Trainer Marco Rose nach den Joker-Einsätzen des Norwegers unter der Woche gegen Mainz 05 und vor einer Woche gegen Arminia Bielefeld. Nächster Schritt ist die Rückkehr in der Startelf des BVB.

Beim für das Saisonfinale richtungsweisenden Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln darf Haaland am Sonntag endlich wieder von Beginn an ran. Donyell Malen nimmt dafür zunächst auf der Bank Platz. Dort sitzt nach überstandener Corona-Krankheit auch Mats Hummels. Der Verteidiger hatte das Mainz-Spiel wegen Nachwehen der Quarantäne noch ausgelassen, will seiner Mannschaft nun aber dabei helfen, den Druck auf Spitzenreiter FC Bayern, der mit dem 4:0-Sieg gegen Union Berlin vorgelegt hat, möglichst hoch zu halten. Den Sprung in die Startelf schaffte auch Rückkehrer Giovanni Reyna.