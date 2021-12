Angeberwissen zu BVB gegen Bayern: 10 Fakten zum Klassiker, die nicht jeder weiß

Dortmunds amtierender Sportvorstand Michael Zorc bestritt 28 Duelle gegen die Bayern, nur fünfmal stand er auf der Siegerseite bei zehn Remis und 13 Niederlagen. Bayern-Keeper Oliver Kahn stand von 1994 bis 2008 27-mal im Kasten, wenn es gegen den BVB ging. Nur einmal fehlte er: Am 28. Oktober 2007 vertrat ihn Michael Rensing in Dortmund – und das gut (0:0).

Wer schoss die meisten Tore?

Auch dieser Preis geht an Lewandowski, der in der Bundesliga 21-mal zuschlug – dabei nur einmal für den BVB. Das schmerzte die Bayern nicht annähernd so stark wie seine drei Treffer im Pokalfinale 2012 (5:2), als der BVB das Double perfekt machte. Dass selbst der große Gerd Müller (14 Tore) nicht an ihn herankommt, liegt auch daran, dass der BVB einst für vier Jahre (1972 bis 1976) in der Zweitklassigkeit verschwunden war.