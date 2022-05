Kehl versteht Pfiffe und hinterfragt BVB-Einstellung: Nicht verstanden, "worum es in einem Derby geht" 

Diese Niederlage hat beim BVB offenbar Spuren hinterlassen. Nach der 3:4-Pleite vor heimischem Publikum gegen den Nachbarn VfL Bochum ertönte im ausverkauften Signal-Iduna-Park ein lautes Pfeifkonzert. Für den künftigen Sportidrektor Sebastian Kehl absolut nachvollziehbar: "Die Reaktion ist berechtigt – und wir reden über ein Derby. Davon gibt es nur das eine in dieser Saison. Besonders in einem solchen Spiel dürfen unsere Fans erwarten, dass wir zu 100 Prozent da sind. Und das waren wir nicht", sagte er zu den Ruhr Nachrichten.

Trainer Marco Rose hatte seine Spieler nach Abpfiff ein Stück weit in Schutz genommen. Kritik an der Leistung hätten sie nicht verdient: "Sie haben investiert und wir hatten Chancen ohne Ende." Das sah Kehl offenbar ganz anders, nachdem der BVB den 0:2-Rückstand dank eines Dreierpacks von Erling Haaland zwischenzeitlich in eine 3:2-Führung gedreht hatte. "Dass wir es dann sogar noch verlieren, das ist einfach nur schwach."