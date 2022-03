Statistik macht deutlich: Borussia Dortmund müsste für Meisterschaft Historisches leisten

Bei Borussia Dortmund ist die Laune endgültig im Keller: Schon das sukzessive Ausscheiden aus DFB-Pokal, Champions League und in der vergangenen Woche aus der Europa League dämpfte die Stimmung beim amtierenden Pokalsieger. Doch nach dem neuerlichen Rückschlag beim 1:1 am Sonntag in Augsburg wurden nun sogar von Fanseiten erste Rufe nach einer Entlassung von Trainer Marco Rose laut. Den Anhängern dürfte bewusst sein, was der Blick in die Historie zeigt: Mit nun acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern gibt es auch in der Bundesliga eigentlich keine Chance mehr auf den Titel.

