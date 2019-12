Nach Blitz-Ausverkauf von BVB-Sondertrikot: Klub schließt Neuauflage trotz Fan-Nachfrage aus

Der Sieg von Borussia Dortmund am vergangenen Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (5:0) war in einem besonderen Dress gelungen. Die BVB-Stars gewannen ganz in schwarz gekleidet . Sie trugen das in limitierter Stückzahl verfügbare Sondetrikot "Kohle und Stahl", das während des Spiels auch im Onlineshop erhältlich war - und das zahlreiche Fans des Bundesligisten erwerben wollten. Innerhalb von 150 Minuten, wie der BVB angab, war es vergriffen. Das Problem, das für Unmut sorgte: Der Shop brach zwischendurch wegen Überbelastung der Server zusammen. Anhänger, die keines der 9.009 Shirts ergattern konnten, machten ihrem Frust in den sozialen Netzwerken Luft und wünschten sich eine Neuauflage.