BVB-Aufstellung fix: Torjäger Erling Haaland in Düsseldorf auf der Bank - Mats Hummels von Beginn an

Nach überstandener Friseur-Affäre vor dem 1:0-Arbeitssieg über Hertha BSC am vergangenen Wochenende standen bei Borussia Dortmund vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr, hier im Liveticker ) diesmal wieder eher sportliche Themen im Vordergrund. Bei den beiden offenen personellen Fragen gibt es aus BVB-Sicht keine Überraschungen: Torjäger Erling Haaland nimmt in Düsseldorf nach überstandener Innenbanddehnung zunächst auf der Bank Platz. Abwehrchef Mats Hummels , der gegen Hertha wegen einer Gelb-Sperre passen musste, kehrt dagegen erwartungsgemäß in die Startelf von Trainer Lucien Favre zurück.

BVB-Aufstellung fix: So startet Borussia Dortmund bei Fortuna Düsseldorf

Bei einer anderen Frage hatte Favre sich dagegen bei der Spieltags-Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag nicht in die Karten schauen lassen: Rückt Emre Can, der Hummels gegen die Berliner im Abwehrzentrum vertreten hatte, nun wieder ins Mittelfeld oder verteidigt er an der Seite von Hummels? Das würde bedeuten, dass entweder Manuel Akanji, der in dieser Woche notfalls Spielabbrüche bei rassistischen Entgleisungen gefordert hatte, oder Routinier Lukasz Piszczek ihren Platz in der Abwehr räumen müssten. Favres Entscheidung: Can geht wieder ins Mittelfeld, wo er Thomas Delaney ersetzt. Die Dreierkette vor Torwart Roman Bürki bildet Hummels hingegen wie gewohnt mit Akanji und Piszczek.