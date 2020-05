Berichte: Erling Haaland fehlt BVB wegen Knieverletzung gegen Paderborn

Das wäre bitter für Borussia Dortmund : Am Tag nach der im Bundesliga -Titelkampf möglicherweise vorentscheidenden 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München gibt es nun ein Update zur Blessur von Erling Haaland . Der 19 Jahre alte Norweger war gegen die Bayern in der 72. Minute vom Platz gehumpelt und wurde durch US-Teenager Giovanni Reyna ersetzt. Schon in den Minuten zuvor war Haaland nicht mehr rund gelaufen. Laut übereinstimmenden Medienberichten (u. a. Bild und Ruhr Nachrichten) fällt Haaland wegen Knieproblemen vorerst aus und kann nicht trainieren. Ein Einsatz im Auswärtsspiel beim SC Paderborn an diesem Sonntag (18 Uhr) sei ausgeschlossen..

Auch Reus, Witsel und Can sind "Sorgenkinder" des BVB

Haaland war in der Winterpause dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt und schlug direkt voll ein. In seinen ersten zehn Bundesliga-Einsätzen erzielte der Norweger zehn Tore, war zudem als Doppelpacker im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain (2:1) zur Stelle. Aufgrund seines raketenhaften Starts beim BVB wurde schnell über einen Weiterverkauf Haalands an einen europäischen Topklub spekuliert. Angeblich soll Spaniens Rekordmeister Real Madrid ein Auge auf den Youngster geworfen haben. Der Vertrag des Sturm-Juwels in Dortmund läuft bis zum Sommer 2024, soll aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro beinhalten.