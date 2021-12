CL-Finale bis Bundesliga-Kracher: Das waren die heißesten Duelle zwischen dem BVB und dem FC Bayern

Es ist einmal mehr ein Duell der Superlative. Zweiter gegen Erster, DFB-Pokalsieger gegen Deutscher Meister. Das Aufeinandertreffen zwischen den beiden Dauerrivalen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ist am 14. Bundesliga-Spieltag (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) erneut der absolute Kracher in Deutschlands Eliteliga. Und Spannung ist garantiert – sogar mehr, als in den vergangenen Jahren. Nur ein Punkt trennt die beiden Konkurrenten vor dem direkten Kräftemessen. Die Bayern führen das Tableau mit 31 Punkten an, der BVB (30) befindet sich in Lauerposition unmittelbar dahinter. Anzeige

"Das Schönste daran ist, dass beide Teams punktemäßig auf Augenhöhe sind und es um nichts weniger geht, als die Tabellenführung", erklärte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus, der selbst beim FC Bayern als langjähriger Leistungsträger seine Spuren hinterließ, jüngst in seiner Sky-Kolumne. Richtungsweisend ist der Ausgang der Partie allemal. Die Voraussetzungen für weitere glorreiche Fußball-Momente sind also gegeben - so wie bereits in den vergangenen Jahren, als das Label "BVB gegen den FC Bayern" regelmäßig Highlights versprach. Der SPORTBUZZER hat die spannendsten Duelle zwischen den beiden Top-Teams in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Bildergalerie der heißesten Duelle zwischen dem BVB und dem FC Bayern: Hier durchlicken!

Die heißesten Duelle zwischen dem FC Bayern und dem BVB der vergangenen Jahre Die Partien zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern waren in den vergangenen Jahren geladen von Rivalität und spektakulärem Fußball. Die heißesten Duelle zeigt der SPORTBUZZER in der Galerie. ©