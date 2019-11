BVB-Boss Michael Zorc apelliert vor Bayern-Spiel an die Dortmund-Profis: "Müssen Männerfußball spielen"

Michael Zorc, Sportlicher Leiter des BVB, hat vor dem Liga-Gipfel beim FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr) einen emotionalen Appell an die Dortmunder Profis gerichtet. In Anspielung auf die vergangenen fünf Bundesliga-Gastspiele in München, in denen es fünf Niederlagen mit insgesamt 3:22-Toren setzte, nahm Zorc das Team in die Pflicht: „Das ist eine Horrorbilanz. Da brauchen wir nicht über Taktik zu reden. Wir müssen Männerfußball spielen, wir müssen Kerle sein. Das ist die klare Vorgabe.“