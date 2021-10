BVB-Trainer Marco Rose verzichtet auf Kobel-Rückkehr im DFB-Pokal: Darum setze ich auf Marwin Hitz

Auf der Torhüterposition nimmt Marco Rose im Pokalspiel von Borussia Dortmund gegen den FC Ingolstadt am Dienstagabend (20 Uhr/Sport1) keine Änderung vor. Wie auch zuletzt beim Bundesligaspiel in Bielefeld steht Marwin Hitz wieder zwischen den Pfosten. Dabei wäre Stammkeeper Gregor Kobel wohl wieder eine Option gewesen. "Greg ging es gestern schon etwas besser, konnte aber nicht trainieren. Die Grundsätzliche Idee ist es Marw ins Tor zu stellen. Daher müssen wir bei Gregor Kobel auch nichts riskieren", sagte der BVB-Coach Rose auf der Pressekonferenz am Montagnachmittag. Anzeige

Kobel hatte sich am Samstag gegen Bielefeld (3:1 am Oberschenkel verletzt und musste zur Pause ausgewechselt werden. Hitz präsentierte sich aber als guter Backup und genießt vollstes Vertrauen von Rose. "Die gute Nachricht ist, dass sich in Bielefeld keiner verletzt hat. Ansonsten gibt es keine guten Nachrichten, es kommt keiner zurück. Donyell Malen hat einen Magen-Darm-Infekt. Da müssen wir heute das Training abwarten", sagte Rose weiter.