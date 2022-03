Mehr Spielzeit für Haaland, Reus fällt weiter aus: BVB-Trainer Rose gibt Personal-Update

Borussia Dortmund wird im Nachholspiel am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) beim FSV Mainz 05 in der Bundesliga weiterhin auf Marco Reus verzichten. Der Kapitän "ist nach wie vor krank zuhause", bestätigte BVB-Trainer Marco Rose am Dienstag. Es gehe ihm aber schon etwas besser. Woran genau Reus erkrankt ist, wollte Rose nicht sagen: "Es gibt auch noch andere Krankheiten als Corona. Er ist auf dem Weg der Besserung, wird uns morgen aber noch nicht zur Verfügung stehen können."

