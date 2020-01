BVB-Keeper Marwin Hitz unzufrieden mit Rolle als Ersatz für Roman Bürki: "Persönlich enttäuschend"

Marwin Hitz ist unzufrieden mit seiner Rolle als Ersatztorhüter bei Borussia Dortmund . Der Torwart ist beim BVB die Nummer zwei hinter seinem Schweizer Landsmann Roman Bürki und konnte daran auch bei seinen vier Einsätzen in der Hinrunde der Bundesliga nichts ändern. Dabei kassierte er nur ein Tor. "Dann ist es persönlich als Torhüter schon enttäuschend, wenn man wieder raus muss" , sagte der 32-Jährige der Augsburger Allgemeinen am Samstag vor dem BVB-Gastspiel bei seinem ehemaligen Verein am Samstag (15:30 Uhr/ So könnt ihr es sehen! ).

Hitz: Ersatzrolle schwieriger zu ertragen als in der Vorsaison

Hitz unterstrich zugleich aber seine Wertschätzung für Bürki und Trainer Lucien Favre. "Im Fußball kann es immer sehr schnell gehen. Ich nutze die Zeit einfach, um gewisse Sachen noch mehr zu verbessern. Und wenn ich gebraucht werde, will ich da sein", sagte er. Der 1,94-Meter-Mann war im Sommer 2018 zum BVB gekommen. Die Rolle als Ersatz sei in dieser Saison schwieriger zu akzeptieren als noch in der Spielzeit davor. "Weil ich meine Leistung in der Vorbereitung und in den Spielen, die ich gespielt habe, zu 100 Prozent gebracht habe", so Hitz.