"Extrem tagesformabhängig" - BVB-Verteidiger Mats Hummels spricht über seine anhaltenden Knie-Probleme

Mit einem wunderschönen Volley erzielte Mats Hummels das 2:0 für Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld (3:0) . Geschmeidige Bewegung, perfekt getroffen, von Schmerzen keine Spur. "Zum Glück knie-unabhängig so ein Schuss", meinte der 32-Jährige, der seit Wochen unter Knieproblemen leidet, nach dem Spiel am Sky-Mikrofon.

Es sei "extrem tagesformabhängig", wie stark die Schmerzen sind. Manchmal spüre er während eines Spiels auch gar nichts. Anfang Oktober musste er beim Spiel gegen den FC Augsburg (2:1) beispielsweise in der 66. Minute ausgewechselt werden und saß anschließend mit Eisbeutel auf dem Knie auf der Bank. In Bielefeld hielt er wiederum bis zur 88. Minute durch. Bundestrainer Hansi Flick verzichtete in Absprache mit Klub und Spieler bislang auf die Dienste von Hummels.