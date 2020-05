BVB-Sportdirektor Michael Zorc über Transfer-Ausgaben im Sommer: "Halten uns zurück"

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund hat vor dem Bundesliga-Neustart mit dem Revierderby gegen Schalke 04 an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) Stellung zu möglichen wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie für die Klubs bezogen. "Die rein wirtschaftlichen Auswirkungen auf den BVB, die Bundesliga, auf jeden Verein in Europa sind immens", sagte Zorc bei der Pressekonferenz vor dem Derby, das wegen der Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen werden wird. Mit Blick auf die anstehende Transfer-Periode nach Saisonende betonte Zorc: "Was man sicher sagen kann: Es wird kein Boom-Jahr geben. Wir halten uns zurück, was die Ausgabensituation angeht. Wir schauen, wo man Kosten reduzieren kann. Das ist das Gebot der Stunde."

BVB: Mehr als 100 Millionen Euro für Brandt, Hummels und Co.

Zorc nahm außerdem Stellung zu möglichen Ängsten der Spieler vor einer Ansteckung mit dem Virus. Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider hatte jüngst betont, die Akteure der Königsblauen spielten und trainierten "auf freiwilliger Basis". Zorc deutete nun an, dass auch die Dortmunder etwaige Sorgen der Profis ernst nehmen würden. "Wenn jemand zu uns käme und Bedenken und Ängste hätte, würden wir vertrauensvoll damit umgehen und es ihm am Ende freistellen", sagte der BVB-Boss.

Zorc: BVB-Mannschaftsarzt Dr. Braun ein "harter Hund"

Er verwies jedoch auf das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL), das in allen 36 Vereinen der Bundesliga und der 2. Liga engmaschige Testreihen vorsieht, sodass, so Zorc, "wir mit hoher Wahrscheinlichkeit am Samstag 22 Spieler auf dem Platz haben, die gesund sind." Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun sei bei der Überwachung der Einhaltung des Konzepts "ein harter Hund, der alle darauf hinweist, dieses Konzept penibel einzuhalten."

