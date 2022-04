Ausverkauftes Dortmunder Heim-Debakel: Eiskalte Leipziger führen den BVB vor

Der Matchplan der Gäste war schon in Halbzeit eins voll aufgegangen. Die Sachsen warteten ab, ließen den BVB das Spiel machen und schalteten bei Ballgewinn schnell und hochgefährlich um. Die Borussia konnte aus der vermeintlichen Spielkontrolle kein Kapital schlagen und auch in einer eigenen Druckphase nur für wenig Torgefahr sorgen, obwohl Torjäger Erling Haaland nach seiner Verletzung während der Länderspielreise ebenso wie Kapitän Marco Reus in der Startelf stand.

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild. Dem BVB fiel in der Leipziger Hälfte wenig ein und RB war in der Offensive brutal effektiv. Ein von Nkunku eingeleiteter Angriff landete über die anderen beiden Torschützen Laimer und Olmo wieder bei dem neuen französischen Nationalspieler, der aus zentraler Position auf 3:0 erhöhte. Beim 1:3 von Donyell Malen (84.) wurde es dann zwar nochmal kurz laut auf den mit 81.365 Zuschauern gefüllten Rängen, doch Olmo sorgte mit dem 1:4 fast direkt im Gegenzug (86.) wieder für enttäuschte Stille, sich schlagartig leerende Tribünen - und Pfiffe nach dem Spielende.

Während Leipzig mit dem zehnten ungeschlagenen Spiel in Folge die Champions-League-Ambitionen weiter untermauert und sich zudem perfekt für das Europa-League-Viertelfinale am Donnerstag gegen Atalanta Bergamo einstimmte, muss der BVB allmählich in der Tabelle wieder mehr nach unten schauen, um nicht am Ende sogar noch die Vizemeisterschaft zu verspielen.