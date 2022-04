Hummels hadert mit zu hoher BVB-Pleite: "Nicht so tun, als wären wir 4:1 an die Wand gespielt worden"

Es sollte eine große Fußball-Party in Schwarz-Gelb werden. Erstmals seit 763 Tagen hatte der BVB mit 81.365 Zuschauern ein ausverkauftes Stadion. Doch statt Jubelgesängen ertönten nach Spielende Pfiffe von den Tribünen, die sich schon vor Abpfiff deutlich geleert hatten. "Es war enttäuschend für uns. Wir hatten mehr vor mit dem Publikum zurück – zum ersten Mal über 80.000 Zuschauer seit über zwei Jahren", sagte Mats Hummels nach der 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig am Sky-Mikrofon.

Der Dortmunder Abwehrspieler war vor allem mit der Höhe der Niederlage nicht einverstanden. "Ich weiß, dass es für Aussagen, wie die Folgenden immer auf den Sack gibt: Es war ein Sieg der Effektivität und der Chancenverwertung. Es war von den Leistungsverhältnissen kein 4:1-Sieg." Er und seine Mannschaft müssten nun damit leben, dass es erneut Kritik hagelt "das ist so im Fußball. Die Leipziger wissen allerdings, dass es in der ersten Halbzeit ganz anders laufen kann. Am Ende entscheiden aber die Tore im Fußball. Als es 1:0 für Leipzig stand, gab es wenige Gründe dafür.“

Hummels haderte mit den vergebenen Chancen in der Anfangsphase. Marco Reus und Erling Haaland hatten für aussichtsreiche Gelegenheiten gesorgt, die jedoch nicht mit der Konsequenz genutzt werden konnten, wie es auf Leipziger Seite der Fall war. "Wir wissen auch, dass es am Ende nicht gut war. Aber man muss nicht so tun, als wären wir 4:1 an die Wand gespielt worden", versuchte der 33-Jährige den Endstand zu relativieren.